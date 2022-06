Trasporti | Ferri Anitrav | ' turismo ripartito ma non i servizi | governo intervenga'

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Adnkronos) - "L'Italia vede il ritorno delma rimane impreparata per quanto riguarda idi trasporto: il settore assiste al paradosso dei noleggiatori che da anni esercitano la propria attività senza adeguamenti normativi, colpiti in modo profondo dall'emergenza Covid-19 e che oggi si trovano con un insufficiente organico di veicoli e con una forte riduzione di personale dipendente, costretti a lasciare a piedi circa il 40% degli utenti". E' quanto denuncia, l'associazione nazionale dei noleggiatori con conducente chiedendo "un aiuto urgente aled al Ministro deiEnrico Giovannini. “E' tornato ile la voglia degli italiani e degli stranieri di muoversi ma ci stiamo facendo trovare impreparati dato che le attuali norme non ...

