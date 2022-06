Transizione ecologica - Cingolani: meglio svecchiare il parco circolante che puntare sullelettrico (Di venerdì 17 giugno 2022) Roberto Cingolani torna a parlare del bando delle endotermiche, ribadendo la sua contrarietà a quanto deciso dalle istituzioni europee pochi giorni fa ed esprimendo il suo sostegno a una proposta avanzata più volte dalle associazioni di rappresentanza del settore automobilistico. Infatti, il ministro della Transizione ecologica, è intervenuto a un questione al Senato, per sottolineare gli effetti positivi di una politica di svecchiamento del parco circolante: Abbiamo 12 milioni di veicoli non Euro 6', da Euro 0 a Euro 4, su un parco di circa 40 milioni, questo solo in Italia. evidente che incentivare il passaggio di questi autoveicoli a Euro 6 o ibrido in questo momento ha un ottimo effetto dal punto di vista della decarbonizzazione, ancor più che cambiare, caso mai, l'Euro 6 in ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 17 giugno 2022) Robertotorna a parlare del bando delle endotermiche, ribadendo la sua contrarietà a quanto deciso dalle istituzioni europee pochi giorni fa ed esprimendo il suo sostegno a una proposta avanzata più volte dalle associazioni di rappresentanza del settore automobilistico. Infatti, il ministro della, è intervenuto a un questione al Senato, per sottolineare gli effetti positivi di una politica di svecchiamento del: Abbiamo 12 milioni di veicoli non Euro 6', da Euro 0 a Euro 4, su undi circa 40 milioni, questo solo in Italia. evidente che incentivare il passaggio di questi autoveicoli a Euro 6 o ibrido in questo momento ha un ottimo effetto dal punto di vista della decarbonizzazione, ancor più che cambiare, caso mai, l'Euro 6 in ...

Pubblicità

GassmanGassmann : Il Po è in secca perché i cambiamenti climatici causati dall’attività umana hanno innalzato le temperature del pian… - marattin : Oggi sono stato in tv a parlare di inflazione, salario minimo, reddito di cittadinanza, transizione ecologica, prod… - fffitalia : #notmytaxonomy Il 14 giugno si vota in commissione all'@Europarl_IT per includere gas e nucleare nella… - AngeloBonelli1 : RT @AngeloBonelli1: Il fiume #Po in secca, nel Lazio emergenza idrica nei prox giorni se non ci saranno cambiamenti. E’ una catastrofe idr… - emrato : @Pally84 Abbiamo riacceso le centrali a carbone, altro che transizione ecologica -