Torreira torna in Italia? Derby di mercato per l'uruguaiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo il brusco addio con la Fiorentina, Lucas Torreira tornerà all'Arsenal ma l'uruguaiano è solo di passaggio all'Emirates.... Leggi su calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo il brusco addio con la Fiorentina, Lucastornerà all'Arsenal ma l'è solo di passaggio all'Emirates....

Pubblicità

LALAZIOMIA : Torreira torna in Italia? Derby di mercato per l'uruguaiano - ClockEndItalia : ???????? ????????: ?????????? ???? ?????????? #Torreira e la #Fiorentina rompono, l'uruguaiano torna sul mercato. Un'occasione d'oro… - clubdoria46 : #Sampdoria, derby di mercato per #Torreira. Torna già in #SerieA? #Samp - LazioNews_24 : Mercato #Lazio, torna di moda #Torreira: è una richiesta di #Sarri - MatteoDovellini : RT @SpaceViola_: Stasera torna #SpaceViola! ?? Sarà con noi il grande @MatteoDovellini ?? Saranno tanti i temi da affrontare fra cui il manca… -