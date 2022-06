Torino | Seghezzi | “La clausola da 100mln ha rovinato il ragazzo”

Leggi su seriea24

(Di venerdì 17 giugno 2022)- Ha parlatoil direttore sportivo della prima squadra di Belotti l’Albinoleffe dove ha dichiarato delle cose importanti. LE SUE PAROLE , ex direttore sportivo dell’Albinoleffe, ha parlato del Gallo Belotti, un giocatore da lui lanciato nel club bergamasco: “L’inserimento delladei 100 milioni (per l’estero, ndr) hatutto – ha dettoa TMW Radio – ora il Toro lo perde a zero. Il Milan era arrivato con una cifra di 60 milioni più Niang, ma non se ne fece nulla. Con la società granata, in quest’ultima stagione, non hanno mai affrontato la questione rinnovo in maniera approfondita. Mi risulta che l’interesse del Milan fosse forte fino a poco tempo fa, vediamo la Fiorentina, ma non credo andrà al Monza. L’ho preso a 10 anni all’Albinoleffe ...