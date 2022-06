Torino 2022 lancia CRAZIES, nuova sezione horror, e un progetto di podcast per studenti (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 40° Torino Film Festival inaugura una nuova sezione competitiva dedicata all'horror e lancia un progetto di podcast rivolto agli studenti. Il 40° Torino Film Festival inaugura una nuova sezione competitiva dedicata al cinema horror e fantastico, si chiamerà CRAZIES e sarà a cura di Luciano Sovena. Nel solco di una tradizione che ha portato a Torino registi del calibro di John Carpenter, John Landis e George A. Romero e la serie Masters of horrors, la sezione proporrà 8 film in anteprima assoluta che saranno giudicati da una giuria presieduta quest'anno da Lamberto Bava, maestro indiscusso ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 17 giugno 2022) Il 40°Film Festival inaugura unacompetitiva dedicata all'undirivolto agli. Il 40°Film Festival inaugura unacompetitiva dedicata al cinemae fantastico, si chiameràe sarà a cura di Luciano Sovena. Nel solco di una tradizione che ha portato aregisti del calibro di John Carpenter, John Landis e George A. Romero e la serie Masters ofs, laproporrà 8 film in anteprima assoluta che saranno giudicati da una giuria presieduta quest'anno da Lamberto Bava, maestro indiscusso ...

