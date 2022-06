The Baby su Sky Atlantic, il 17 giugno arriva l’horror comedy HBO sugli inquietanti misteri della maternità (Di venerdì 17 giugno 2022) Al via The Baby su Sky Atlantic, la serie che mescola comedy e horror, raccontando la maternità. Dopo il successo negli USA su HBO, da oggi, 17 giugno, Sky rende disponibile la miniserie con protagonista Michelle De Swarte nei panni di una donna, la cui vita viene stravolta quando si ritrova inaspettatamente madre. Un compito, quello dell’essere genitore, non desiderato. Eppure il piccolo si rivela essere manipolatore ma incredibilmente carino, e sconvolgerà velocemente la vita spensierata di Natasha. Quando il bambino è in pericolo di vita, la donna è costretta a trovare una soluzione, ricongiungendosi con la sorella Bobbi e collaborando con l’enigmatica signora Eaves, che ha un interesse inspiegabile per suo figlio. Perché il piccolo non è un bimbo come tutti gli altri. E Natasha se ne accorgerà ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Al via Thesu Sky, la serie che mescolae horror, raccontando la. Dopo il successo negli USA su HBO, da oggi, 17, Sky rende disponibile la miniserie con protagonista Michelle De Swarte nei panni di una donna, la cui vita viene stravolta quando si ritrova inaspettatamente madre. Un compito, quello dell’essere genitore, non desiderato. Eppure il piccolo si rivela essere manipolatore ma incredibilmente carino, e sconvolgerà velocemente la vita spensierata di Natasha. Quando il bambino è in pericolo di vita, la donna è costretta a trovare una soluzione, ricongiungendosi con la sorella Bobbi e collaborando con l’enigmatica signora Eaves, che ha un interesse inspiegabile per suo figlio. Perché il piccolo non è un bimbo come tutti gli altri. E Natasha se ne accorgerà ...

