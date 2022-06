TG1 | Giorgino rimosso dall’edizione delle 20 | cosa c’è dietro

(Di venerdì 17 giugno 2022) I principali conduttori del TG1, Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Francesco, sarebbero stati spostati20 a quella13:30. Secondo alcune indiscrezioni, sarebbe una sorta di “punizione” inflitta dalla direttrice Monica Maggioni perchè i tre conduttori non avrebbero gradito la decisione di assegnarli, a turno insieme ad altri colleghi, alla rassegna stampa del mattino. Nelle ultime ore, però, sono uscite nuove indiscrezioni. In questo articolo vi sveliamo tutti i dettagli. (Continua dopo la foto…)sarebbe successo al TG1 È caos nella redazione del TG1. La direttrice Monica Maggioni avrebbe scelto di assegnare i tre principali conduttori, Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Francesco, alla rassegna stampa del mattino. I tre conduttori non ...

Pubblicità

fattoquotidiano : Francesco Giorgino tolto dalla conduzione, continuerà come vicedirettore del Tg1 e basta. Tra l’altro promosso prop… - fraversion : la vicenda della rimozione dalla conduzione dell’edizione serale fi tre volti di punta del #Tg1 finisce a carte bol… - essereminimal : Ma esso ha mai lavorato un solo giorno in vita sua????????? - lasiciliait : La catanese D'Aquino, Giorgino e Chimenti rimossi dalla conduzione del Tg1 delle 20: ecco perché… - _bhoo__ : RT @Cinguetterai: Con l’uscita di Emma D’Aquino e Francesco Giorgino dall’edizione delle 20:00 termina un’era. Due professionisti entrati n… -

A parlare senza troppi giri di parole di avvocati in campo per risolvere la questione è stato Francesco(da anni giornalista di punta dell'edizione deldelle 20) che alla luce delle ...Quelli che i tre dei quattro conduttori deldelle 20, Francesco, Emma D'Aquino e Laura Chimenti, avrebbero presentato per tempo, prima di essere rimossi dalla prestigiosa conduzione ...Acque agitate al Tg1, dopo la decisione della direttrice Monica Maggioni di escludere - secondo le indiscrezioni - dalla conduzione dell’edizione serale i ...Il noto giornalista parla chiaramente di possibili cause legali nei confronti di chi non ha ascoltato le sue richieste: ecco gli ultimi sviluppi dello tsunami che ha travolto la redazione del telegior ...