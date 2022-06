Terribile vicenda: professore si spaccia per ragazzino per adescare minori – VIDEO (Di venerdì 17 giugno 2022) Terribile vicenda: un professore delle elementari si spacciava per ragazzino in modo da adescare minori. Risvolti a dir poco raccapriccianti. La scuola dovrebbe essere un luogo sicuro, di crescita e di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 17 giugno 2022): undelle elementari siva perin modo da. Risvolti a dir poco raccapriccianti. La scuola dovrebbe essere un luogo sicuro, di crescita e di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

RobertaSantama4 : @staplica Non si può dimenticare una vicenda così terribile ed ingiusta - ABeumov : @LaRobiErre non conoscevo questa vicenda terribile. Perché tanti giudicano le vite degli altri? L'ossessione per la… - LucaDeNapoli : @repubblica È una vicenda terribile. Nessuno andrebbe deriso per le sue scelte di vita, specialmente così sofferte.… - LhostBruno : @mindtapes Vicenda terribile - vivinbaro : RT @LetiziaGargiulo: @marattin @meb Ricordo il comportamento di De Bortoli in questa vicenda, terribile. Per me era un bravissimo giornalis… -