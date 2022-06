Terremoto al Tg1 | si va per vie legali? Scoppia il caos in casa Rai

(Di venerdì 17 giugno 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Èta la bomba in Rai, soprattutto per quanto riguarda il Tg1. Dopo anni di lavoro è arrivata la “fine”, adesso si ricorre per vie. Ecco che cosa sta succedendo. Ancora una volta i dirigenti Rai si trovano a dover affrontare un bel grattacapo che è diventato di dominio pubblico. Al centro dell’attenzione mediatica,

Pubblicità

infoitcultura : Terremoto Tg1, perché Giorgino, D’Aquino e Chimenti sono stati rimossi dal serale - RobertoSignore7 : RT @ilriformista: I tre mezzobusti del Tg1 rimossi dal serale e spostati all’edizione delle 13:30, la mossa della direttrice Maggioni dopo… - Simone_Vazzana : RT @NotizieVirgilio: ?? Perché oggi si parla di Francesco Giorgino e del terremoto nel Tg1 - NotizieVirgilio : ?? Perché oggi si parla di Francesco Giorgino e del terremoto nel Tg1 - ilriformista : I tre mezzobusti del Tg1 rimossi dal serale e spostati all’edizione delle 13:30, la mossa della direttrice Maggioni… -

Continua innella redazione delper il caso dei mezzi busti puniti per non aver accettato la turnazione anche all'alba. Francesco Giorgino , Emma D'Aquino e Laura Chimenti , dopo il rifiuto, hanno ...... vengono rimossi dalla conduzione deldelle 20, il più grande tg nazionale. Il primo lascia il ... Insomma un ballo di conduttori che ha provocato unin Rai: polemiche, risentimenti, crisi, ...È scoppiata la bomba in Rai, soprattutto per quanto riguarda il Tg1. Dopo anni di lavoro è arrivata la "fine": si ricorre per vie legali.Terremoto al Tg1. Via tre mezzibusti storici del calibro di Emma D'Aquino, Laura Chimenti e Francesco Giorgino dall’edizione delle 20, il ...