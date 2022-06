Tennistavolo | Nikoleta Stefanova torna in Nazionale a 38 anni per i Giochi del Mediterraneo! Vinse l’oro agli Europei nel 2003

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 giugno 2022)a vestire l’azzurro a 38per idel Mediterraneo: la pongista mancina classe 1984, nata a Teteven, in Bulgaria, ed appartenente al G.S. Aeronautica Militare, gioca per la Bagnolese dal 2015, ma in passato col Castel Goffredo ha vinto sei volte lo Scudetto e due la Champions League. Con la ma dellaè stata campionessa d’Europa a squadre e meda di bronzo nell’individuale nel, bronzo a squadrenel 2005 e poi bronzo aidel Mediterraneo 2005 sia nel singolo che nel doppio con Negrisoli. Dopo il secondo posto nel Top 12 nel 2006, nel 2007 è stata meda di bronzo a squadre...