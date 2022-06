Tennis | Rafael Nadal conferma la sua presenza a Wimbledon | “I dolori articolari sono diminuiti | voglio giocare”

Pubblicità

Nadal è ancora in corsa per il Grande Slam dopo le vittoria all' Australian Open e al Roland Garros . Il mancino di Manacor , reduce da una procedura al piede che dovrebbe permettergli di ...Dunque, c'è stato l'annuncio ufficiale da parte dello stesso atleta: nell'edizione 2022 ci sarà ancheNadal ai nastri di partenza, col sogno (perché no) di ripetere le formidabili prestazioni ...La conferenza stampa di Rafael Nadal era attesa nella giornata odierna ed ha svelato il piani del fenomenale tennista maiorchino, reduce dalla conquista del quattordicesimo Roland Garros. L'iberico sa ...In una conferenza stampa tenutasi a Maiorca, Rafael Nadal ha confermato che parteciperà al prossimo torneo di Wimbledon ...