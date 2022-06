Tennis | Gauff sui social | “Chi vuole giocare il misto a Wimbledon?”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 giugno 2022) “Chiil?“. Questo il curioso annuncio fatto da Cocosu Twitter. “Who wants to play mixed at wimby?” ha scritto lata americana, numero 13 al mondo e reduce dalla finale del Roland Garros. “Mi scocciavo di ricevere un rifiuto se avessi chiesto direttamente a qualcuno – ha spiegatoalla Bild -. Quindi ho pensato di farlo su Twitter“. La 18enne, atro nascente delmondiale, solitamente infatti non gioca il, ma visto chequest’anno non assegnerà punti per le classifiche, ha pensato diilanziché il doppio normale. La prima a rispondere al tweet è stata un’altra stella americana, ma dello sci alpino, ...