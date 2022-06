Tennis, Berrettini vola in semifinale all’Atp 500 del Queen’s (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono bastati due set a Matteo Berrettini per vincere su Paul e conquistare la semifinale dellAtp 500 del Queen’s a Londra. Imbattibile sull’erba il romano al rientro da alcuni mesi di stop, a causa dell’infortunio accorso alla mano. E’ un torneo fortunato per l’azzurro che lo scorso anno vinse, anticipando la semifinale storica a Wimbledon. Il risultato finale del match è stato di 6-4, 6-2. (foto@FederTennis-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 17 giugno 2022) Sono bastati due set a Matteoper vincere su Paul e conquistare ladellAtp 500 dela Londra. Imbattibile sull’erba il romano al rientro da alcuni mesi di stop, a causa dell’infortunio accorso alla mano. E’ un torneo fortunato per l’azzurro che lo scorso anno vinse, anticipando lastorica a Wimbledon. Il risultato finale del match è stato di 6-4, 6-2. (foto@Feder-Facebook) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di SportClicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.

