Tecnica - BMW iX | via le terre rare dai motori

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 17 giugno 2022) Le prove su strada di Quattroruote includono un'analisi delle caratteristiche tecniche della vettura in esame. Questa settimana ci occupiamo della BMW iX. A magneti permanenti. Pur essendo tutta nuova, la iX segue lo schema pressoché obbligato per i modelli nativi elettrici: i propulsori anteriore e posteriore sono integrati con il riduttore, il differenziale e pure con l'elettronica di potenza e di controllo. Sono però diversi dai soliti sincroni a magneti permanenti: qui il campo magnetico necessario per il funzionamento viene creato facendo circolare la corrente nel rotore; di conseguenza, servono contatti a strisciamento, potenzialmente soggetti a usura (ma i tecnici della BMW assicurano che la loro durata è di gran lunga superiore a quella dell'auto). In compenso, la possibilità di regolare la corrente di eccitazione fornisce un'ulteriore possibilità di modificare il carattere del ...