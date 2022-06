Superbonus 110 ultime notizie: cosa succede a chi ha già iniziato i lavori (Di venerdì 17 giugno 2022) Superbonus 110 ultime notizie: c’è molta confusione e preoccupazione negli ultimi giorni per liberi professionisti ed imprese su tutti. Tanti dubbi anche da parte dei privati che si trovano cantieri bloccati chi sa per quanto tempo. Superbonus 110 ultime notizie Negli ultime giorno, il Superbonus 110% è finito nell’occhio del ciclone da parte di privati, professionisti, aziende e politica. Le richieste pervenute hanno nettamente superato i fondi stanziati dal Governo. Al contempo, le banche hanno annunciato lo stop rispetto all’acquisto di futuri crediti. In un simile contesto, il sistema del Superbonus 110% appare sempre più compromesso e molti lavori edilizi rischiano di rimanere incompiuti mentre il Fisco potrebbe ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 giugno 2022)110: c’è molta confusione e preoccupazione negli ultimi giorni per liberi professionisti ed imprese su tutti. Tanti dubbi anche da parte dei privati che si trovano cantieri bloccati chi sa per quanto tempo.110Negligiorno, il110% è finito nell’occhio del ciclone da parte di privati, professionisti, aziende e politica. Le richieste pervenute hanno nettamente superato i fondi stanziati dal Governo. Al contempo, le banche hanno annunciato lo stop rispetto all’acquisto di futuri crediti. In un simile contesto, il sistema del110% appare sempre più compromesso e moltiedilizi rischiano di rimanere incompiuti mentre il Fisco potrebbe ...

Pubblicità

AlbertoBagnai : Il 110% spiegato facile: come, perché sì, e perché no: - gparagone : #Superbonus 110% e #quartadose: la matrice comune è quella della FIDUCIA nello stato (che non c'è più). - ediliziaitalia : La notizia è di pochi giorni fa e senza dubbio è la più sconcertante degli ultimi tempi per quanto riguarda le agev… - valter_ferrero : Il picchio che buca il cappotto termico di un edificio a Bologna, riaccende il dibattito sul sistema di isolamento… - Daniela54092686 : RT @Gianpa89267191: Per mancanza fondi #superbonus 110% sono a rischio più di 30.000 imprese edili. L’informazione completa però è che di… -