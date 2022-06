Suicidio assistito, morto "Mario": primo caso in Italia, aveva 44 anni. «Ora sono libero di volare» (Di venerdì 17 giugno 2022) «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica». Ma «ora finalmente sono libero di volare... Leggi su ilmattino (Di venerdì 17 giugno 2022) «Non nego che mi dispiace congedarmi dalla vita, sarei falso e bugiardo se dicessi il contrario perché la vita è fantastica». Ma «ora finalmentedi...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | L'Associazione Coscioni: 'Alle 11.05 è morto 'Mario' la cui identità, rimasta nascosta finora, è Federico C… - SkyTG24 : È deceduto questa mattina alle 11.05 Federico Carboni, 44enne di Senigallia, fino ad ora conosciuto come “Mario”. È… - ilpost : Le ultime parole di Federico Carboni, la prima persona a ricorrere al suicidio assistito in Italia - Ruggero_Po : 16 GIUGNO. PRIMO SUICIDIO ASSISTITO LEGALE. PER L'ITALIA DEI DIRITTI UNA DATA STORICA. Draghi a Kiev: in Ucraina… - silviamatvent : RT @RepIdee: #RepIdee2022 @catlatorre: 'La storia di Mario che ha dovuto pagare per potersi garantire il diritto alla morte è qualcosa di d… -