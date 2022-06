Sucu sucu | il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio | testo e significato

(Di venerdì 17 giugno 2022) In tutte le radio da oggi, 17 giugno, tornacon unbrano, ildal titolo “” fresco come una fetta d’anguria in una calda notte d’estate. Cantante, paroliere e uno dei più amati personaggi televisivi italiani,è da anni il protagonista dell’estate con i singoli “Notte Perfetta”, “Mi sono innamorato di tuo marito”, “Danzando Danzando”, “Dolce Amaro” e “Tutti Me Miran”, per nominarne alcuni, e torna con la sua ironia e la sua gioia travolgente per accompagnarci in questa calda estate piena di sole. Il video del brano, diretto da Fabrizio Conte, richiama le atmosfere spagnole del mondo di Pedro Almodovar e trasmette, per immagini, la stessa ironia e la ...

Anche perché '' mi ricordava mia mamma che da buona siciliana mi esortava al grido di 'Suca! Suca!' per farmi finire le spremute d'arancia che mi preparava', spiega Malgioglio all'Adnkronos. ..." sarà dal 17 giugno in radio e dal 24 giugno sulle piattaforme digitali per Artist First. Malgioglio ha pubblicato il 20 maggio "Malo", disco con cui ha voluto racchiudere alcuni brani ...Il cantautore, 'ho riscritto in italiano questa canzone gioiosa e ironica dei Ping Ping. Mi ricorda mia mamma che mi gridava 'Suca! Suca!' per farmi ...Sabato 18 giugno l’artista sarà al Festival LGBTQ+ più grande d’Italia in corso alla Fiera di Padova per presentare la sua nuova hit estiva “Sucu sucu” e dare il via al suo tour estivo. Sul palco la ...