Sucu Sucu di Cristiano Malgioglio è la hit sudamericana dell’estate | “Ho ancora voglia di divertirmi”

(Di venerdì 17 giugno 2022) Inditroviamo freschezza, ritmo, citazioni e revival. Il cantautore di Dolceamaro si candida nuovamente nella lista dei tormentoni estivi, e a questo giro punta in alto con un brano tutto radiofonico e alla portata di tutti.didiè la rivisitazione di un brano scritto nel 1959 dal cantautore boliviano Tarateño Rojas e portata al successo, tra le tante interpretazioni, dai Ping Ping nel 1961. Il brano fu interpretato in Italia anche da Maja Brunner e Caterina Valente. ...

Leggi anche > Cristiano Malgioglio hot: 'Ecco, sarà il mio tormentone estivo'. È una cover sudamericana Quelle Brave Ragazze, nella loro pazzesca e straordinaria vacanza in terra spagnola, ...Anche perché '' mi ricordava mia mamma che da buona siciliana mi esortava al grido di 'Suca! Suca!' per farmi finire le spremute d'arancia che mi preparava', spiega Malgioglio all'Adnkronos. Si intitola 'Sucu Sucu' il nuovo singolo di Cristiano Malgioglio