Su Twitter i ‘consigli’ di Crosetto alla Meloni. E lei: “Caro Guido, non sarò ma la destrina che vogliono” (Di venerdì 17 giugno 2022) Ha il sapore di un assist a Giorgia Meloni il tweet che ieri Guido Crosetto ha dedicato agli attacchi concentrici della stampa (Otto e mezzo in testa). Per il tono ‘aggressivo’ e i contenuti politicamente scorretti del comizio spagnolo della leader di FdI. I consigli di Crosetto a Meloni su Twitter L’ex sottosegretario e deputato di Fratelli d’Italia gli consiglia ironicamente di cambiare le sue parole. Che hanno indignato il mainstream. Sempre più preoccupato della crescita di FdI. Che i sondaggi battezzano primo partito italiano. Avresti dovuto dire – scrive Crosetto – ben altro. E giù un elenco di frasi consigliate. “No alla famiglia naturale! No all’identità sessuale! No alla cultura della vita! No all’universalità della croce! ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Ha il sapore di un assist a Giorgiail tweet che ieriha dedicato agli attacchi concentrici della stampa (Otto e mezzo in testa). Per il tono ‘aggressivo’ e i contenuti politicamente scorretti del comizio spagnolo della leader di FdI. I consigli disuL’ex sottosegretario e deputato di Fratelli d’Italia gli consiglia ironicamente di cambiare le sue parole. Che hanno indignato il mainstream. Sempre più preoccupato della crescita di FdI. Che i sondaggi battezzano primo partito italiano. Avresti dovuto dire – scrive– ben altro. E giù un elenco di frasi consigliate. “Nofamiglia naturale! No all’identità sessuale! Nocultura della vita! No all’universalità della croce! ...

Avvenire_Nei : Pensando ai ragazzi e agli adulti in estate con in mano un cellulare abbiamo provato a scrivere un decalogo con die… - TeresaBellanova : In bocca al lupo ai candidati e alle candidate sindaco, alle candidate e candidati ai consigli comunali. Che a vinc… - RaiRadio2 : RT @RaiDue: Consigli che arrivano così, senza preavviso a stravolgerti la nottata! Ogni notte su @RaiRadio2 e #Rai2 con @RobertoArduini1 e… - promo_concorsi : Tigotà: sfoglia il volantino Extra di Giugno 2022! - 28LETTERSX : RT @haloxserr: certo che voi non capite proprio un cazzo, ma da quando parlate per noi? non mi piace quella donna per motivi ben per divers… -

Come perdere peso dopo aver preso cortisone Dieta dopo cortisone: seguire i consigli del medico Quello che è davvero importante quando si parla ...Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter ... Dipendenti SpaceX contro Elon Musk: "ci imbarazza": licenziati per "attivismo eccessivo" ... ma contiene anche dei consigli per affrontare la situazione. In particolare, viene suggerito a SpaceX di ' affrontare pubblicamente e condannare il comportamento dannoso di Elon su Twitter ', ma ... Dieta dopo cortisone: seguire idel medico Quello che è davvero importante quando si parla ...Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram Clicca qui per seguire Donna Glamour su...... ma contiene anche deiper affrontare la situazione. In particolare, viene suggerito a SpaceX di ' affrontare pubblicamente e condannare il comportamento dannoso di Elon su', ma ...