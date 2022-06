Streaming illegale, ecco cosa rischi se guardi le partite su siti pirata (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo Streaming illegale comporta dei rischi e dei pericoli non di poco conto. Ma quali sono? Giusto non entrare nello specifico e nel dettaglio. Al giorno d’oggi lo Streaming è sicuramente un qualcosa che viene utilizzato da molti milioni di persone sparse in tutto il mondo. Ormai sono tantissime le piattaforme a cui si può accedere. Dazn, che nell’ultima stagione ha trasmesso la Serie A, Netlfilx, Amazon Video, che ai è accaparrato qualche match di Champions, e Disney Plus sono sicuramente le più note e le più famose. Ma come si possono vedere? Lo si può fare con una connessione internet e attraverso tanti dispositivi: smart tv, pc, tablet smartphone e tanto altro. Ovviamente però occorre tra lo Streaming a pagamento, dove dietro ci sono forme di abbonamento, e quello ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 17 giugno 2022) Locomporta deie dei pericoli non di poco conto. Ma quali sono? Giusto non entrare nello specifico e nel dettaglio. Al giorno d’oggi loè sicuramente un qualche viene utilizzato da molti milioni di persone sparse in tutto il mondo. Ormai sono tantissime le piattaforme a cui si può accedere. Dazn, che nell’ultima stagione ha trasmesso la Serie A, Netlfilx, Amazon Video, che ai è accaparrato qualche match di Champions, e Disney Plus sono sicuramente le più note e le più famose. Ma come si possono vedere? Lo si può fare con una connessione internet e attraverso tanti dispovi: smart tv, pc, tablet smartphone e tanto altro. Ovviamente però occorre tra loa pagamento, dove dietro ci sono forme di abbonamento, e quello ...

