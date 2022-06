Storie da raccontare/17 – Mon frère (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 1 minuti Canzone consigliata: Angelo Blu – Achille Lauro (ft. Cosmo) – E tu chi saresti? – – Che domande? Sono te – L’uomo aveva appena girato l’angolo. Era mattina presto e nella sua testa, oltre che un insopportabile ritornello di una qualche canzone indie, premeva con forza la necessità di svuotare la vescica. Al posto del water, però, aveva trovato un tipo in mutande con l’aria assonata. – Non dire stronzate? Io non ho quell’aria da cane abbandonato. Sicuramente non ho quelle rughe intorno agli occhi… – – Ne sei proprio sicuro? – L’uomo si grattò il mento. La figura fece lo stesso. Poi proseguì. – Quante notti insonni hai passato in questi ultimi sei mesi? E le preoccupazioni? Quante domande? Quante lacrime? E quel giorno che in quell’angolino, a lavoro, hai pianto come un disperato? Te lo ricordi? Tu sei me, mon frère. È ... Leggi su distantimaunite (Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 1 minuti Canzone consigliata: Angelo Blu – Achille Lauro (ft. Cosmo) – E tu chi saresti? – – Che domande? Sono te – L’uomo aveva appena girato l’angolo. Era mattina presto e nella sua testa, oltre che un insopportabile ritornello di una qualche canzone indie, premeva con forza la necessità di svuotare la vescica. Al posto del water, però, aveva trovato un tipo in mutande con l’aria assonata. – Non dire stronzate? Io non ho quell’aria da cane abbandonato. Sicuramente non ho quelle rughe intorno agli occhi… – – Ne sei proprio sicuro? – L’uomo si grattò il mento. La figura fece lo stesso. Poi proseguì. – Quante notti insonni hai passato in questi ultimi sei mesi? E le preoccupazioni? Quante domande? Quante lacrime? E quel giorno che in quell’angolino, a lavoro, hai pianto come un disperato? Te lo ricordi? Tu sei me, mon. È ...

Pubblicità

CEOfLostCauses : RT @poilofaccio: Non dovremmo raccontare storie personali come argomenti a favore dell'aborto, non solo perché non sono cazzi di nessuno, m… - Urginea : RT @cosimoamato4: Da quando ho iniziato a parlare di precariato e sfruttamento mi arrivano storie assurde. Prossimamente le pubblicherò. Se… - fondamentalisti : RT @cosimoamato4: Da quando ho iniziato a parlare di precariato e sfruttamento mi arrivano storie assurde. Prossimamente le pubblicherò. Se… - peru1981 : RT @cosimoamato4: Da quando ho iniziato a parlare di precariato e sfruttamento mi arrivano storie assurde. Prossimamente le pubblicherò. Se… - Rainbow_Uapa : RT @cosimoamato4: Da quando ho iniziato a parlare di precariato e sfruttamento mi arrivano storie assurde. Prossimamente le pubblicherò. Se… -