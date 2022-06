(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – I tempi sono maturi per l’eliminazione dell’obbligo diper le persone positive a? “Il governo farà le valutazioni e prenderà poi le decisioni che ritiene più opportune. È chiaro che se circolano liberamente soggetti infetti poi è ovvio checontribuire significativamente alladei”. È cauto il presidente del Consiglio superiore di sanità (Css) Franco, oggi a Milano, a margine di un meeting all’Istituto nazionale tumori (Int) sulla svolta delle Car-T, strategia terapeutica che trasforma le cellule immunitarie in killer di cellule tumorali. Il sottosegretario alla Salute ha auspicato che questo traguardo arrivi nel giro di poche settimane, il presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Verso lo stop all'isolamento domiciliare per i positivi': così il sottosegretario alla Salute Andrea Costa . 'Gior… - mifo1069 : RT @Adnkronos: #Covid, stop all'isolamento dei positivi? #Locatelli: 'Se circolano possono infettare e alzare la curva dei contagi'. https… - Adnkronos : #Covid, stop all'isolamento dei positivi? #Locatelli: 'Se circolano possono infettare e alzare la curva dei contagi… - CatelliRossella : Costa: 'Verso lo stop all'isolamento domiciliare per i positivi' - Sanità - - LocalPage3 : Stop isolamento positivi covid, Locatelli: 'Possono alzare curva contagi' -

Le nuove regole sulle mascherine Di qui loalle mascherine in aereo mentre restano ... Resta obbligoper positivi, ma potrebbe cadere Sarà un'estate dunque all'insegna di una "nuova ...Continua Costa: ' Credo che siamo molto vicini a questo traguardo, cioè loall'domiciliare per i positivi. D'altronde l'obiettivo è quello della convivenza con il virus e se parliamo ...(Adnkronos) - Sull'ipotesi di dire addio all'isolamento dei positivi al Covid, avanzata dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, 'direi ...(Adnkronos) – I tempi sono maturi per l’eliminazione dell’obbligo di isolamento per le persone positive a Covid “Il governo farà le valutazioni e prenderà poi le decisioni che ritiene più opportune.