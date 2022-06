Stop al gas russo per la Francia, dimezzato all'Italia. Si impenna il prezzo: 134 euro, +7,5% (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Eni ha comunicato che Gazprom invierà solo la metà "dei circa 63 milioni di metri cubi necessari (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri)". Il colosso russo, dal canto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Eni ha comunicato che Gazprom invierà solo la metà "dei circa 63 milioni di metri cubi necessari (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri)". Il colosso, dal canto ...

Pubblicità

moni_do71 : RT @fratotolo2: Il piano del “migliore” #Draghi per un eventuale stop al #gas russo: consumare di meno. - ren7444 : RT @fratotolo2: Il piano del “migliore” #Draghi per un eventuale stop al #gas russo: consumare di meno. - leone150872 : Russia stop gas, Cina impazzita! - LuigiF97101292 : RT @MediasetTgcom24: Gas, Berlino: stop alla Francia dipende dalla stretta sulla Germania #RussianUkrainianWar #UkraineRussianWar #russia… - FIRSTonlineTwit : Europa a corto di gas: all'Italia metà forniture richieste da Eni, stop anche per Francia -