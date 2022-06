Stop al gas russo per la Francia, dimezzato all'Italia. Si impenna il prezzo: 134 euro, +7,5% (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Eni ha comunicato che Gazprom invierà solo la metà "dei circa 63 milioni di metri cubi necessari (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri)". Il colosso russo, dal canto ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 17 giugno 2022) L'Eni ha comunicato che Gazprom invierà solo la metà "dei circa 63 milioni di metri cubi necessari (con quantità effettive consegnate pressoché invariate rispetto ieri)". Il colosso, dal canto ...

Pubblicità

AnnaP1953 : RT @fratotolo2: Il piano del “migliore” #Draghi per un eventuale stop al #gas russo: consumare di meno. - anna_volante : @AngeloCiocca Scusi onorevole, ma lei dov'era quando si decise lo stop alle trivelle e affidarsi al gas della Russia? - bizcommunityit : La Russia minaccia l’Ue con l’arma del gas. A Eni metà delle forniture richieste, per la Francia… - ParliamoDiNews : La Russia minaccia l`Ue con l`arma del gas. A Eni metà delle forniture richieste, per la Francia stop ai flussi cau… - ilREsalmone : @AngeloCiocca Gas russo, svolta Ue: il parlamento chiede il blocco 'totale e immediato' L'assemblea vota risoluzion… -