Stop a benzina e diesel, politica divisa e filiera automotive pronta a incontrare il governo (Di venerdì 17 giugno 2022) Sta facendo discutere la decisione del parlamento europeo di mettere al bando i motori termici entro il 2035: i rappresentanti della filiera italiana dell’auto vorrebbero incontrare i vertici di governo per esprimere il loro dissenso in merito e, ancora una volta, indicare quella della neutralità tecnologica come strada maestra nel processo di decarbonizzazione della mobilità. Peraltro, il bando in questione crea disaccordo anche nella compagine governativa: “Come Italia crediamo il 2035 sia una data ragionevole per lo Stop di auto a diesel e benzina. E’ una sfida complessa, e dobbiamo dotarci della capacità di vincerla”, aveva dichiarato pochi giorni fa il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Giovannini, mentre le opinioni di Giancarlo Giorgetti, ministro dello ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Sta facendo discutere la decisione del parlamento europeo di mettere al bando i motori termici entro il 2035: i rappresentanti dellaitaliana dell’auto vorrebberoi vertici diper esprimere il loro dissenso in merito e, ancora una volta, indicare quella della neutralità tecnologica come strada maestra nel processo di decarbonizzazione della mobilità. Peraltro, il bando in questione crea disaccordo anche nella compagine governativa: “Come Italia crediamo il 2035 sia una data ragionevole per lodi auto a. E’ una sfida complessa, e dobbiamo dotarci della capacità di vincerla”, aveva dichiarato pochi giorni fa il ministro delle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Giovannini, mentre le opinioni di Giancarlo Giorgetti, ministro dello ...

Pubblicità

AngeloCiocca : Avete presente coloro che a sinistra, da ieri parlano di svolta 'green' dopo l'ok allo stop delle auto a #benzina e… - nicola_vecchio : RT @Se23rex: #Autoelettriche e stop a #diesel e #benzina - OCCHIOCHETIVEDO : chiedo per cultura personale: mi domando se con questi social non si possa organizzare uno stop alla circolazione d… - LuigiJorio : Lo stop ai veicoli a benzina e diesel deciso dal Parlamento europeo avrà ripercussioni anche in Svizzera. -