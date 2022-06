Stelle: testo del nuovo singolo di Fabri Fibra con Maurizio Carucci (Di venerdì 17 giugno 2022) “Ho passato la mia adolescenza nella riviera Adriatica dove le discoteche erano una tappa fissa per tutti. Il mood di “Stelle” mi ricorda quegli anni passati a cercare una alternativa a quelle discoteche, anche se poi finivo in quei locali sognando di portare il lungomare con le palme sopra una stella. La base di Dardust è un mix perfetto tra musica disco e urban e il ritornello di Maurizio Carucci lo completa creando la magia”, ha raccontato Fabri Fibra in occasione dell’uscita del nuovo singolo. Il brano “Stelle“, insieme a “Propaganda” (certificato oro), fa parte del nuovo album di Fabri Fibra dal titolo “Caos” che è rimasto stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica ... Leggi su zon (Di venerdì 17 giugno 2022) “Ho passato la mia adolescenza nella riviera Adriatica dove le discoteche erano una tappa fissa per tutti. Il mood di “” mi ricorda quegli anni passati a cercare una alternativa a quelle discoteche, anche se poi finivo in quei locali sognando di portare il lungomare con le palme sopra una stella. La base di Dardust è un mix perfetto tra musica disco e urban e il ritornello dilo completa creando la magia”, ha raccontatoin occasione dell’uscita del. Il brano ““, insieme a “Propaganda” (certificato oro), fa parte delalbum didal titolo “Caos” che è rimasto stabile per 10 settimane consecutive nella Top10 della classifica ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Leggi l’intervista realizzata da La Notizia a @cla_cominardi, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Lavor… - Mov5Stelle : ?? Leggi l’intervista realizzata da Il Messaggero a @MicheleGubitosa, vicepresidente del MoVimento 5 Stelle. Qui il… - Mov5Stelle : ?? Leggi l’intervista realizzata da Il Fatto Quotidiano alla nostra @PaolaTavernaM5S, vicepresidente del MoVimento 5… - giusbartu : RT @Mov5Stelle: Leggi l’intervista realizzata da La Notizia a @cla_cominardi, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Lavoro alla C… - AsaroDaniela : RT @Mov5Stelle: Leggi l’intervista realizzata da La Notizia a @cla_cominardi, portavoce del MoVimento 5 Stelle in Commissione Lavoro alla C… -