Stato d'allarme e stretta sui condizionatori: pronte le contromosse alle carenze di gas russo (Di venerdì 17 giugno 2022) Mercoledì si decide. Le forniture ridotte di Gazprom consigliano una revisione del piano d'emergenza. Si valuta un maggiore ricorso al carbone e una riduzione dei consumi. Si apre la riflessione su un tetto per calmierare i prezzi dell'energia elettrica, ma il modello spagnolo non è replicabile Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 giugno 2022) Mercoledì si decide. Le forniture ridotte di Gazprom consigliano una revisione del piano d'emergenza. Si valuta un maggiore ricorso al carbone e una riduzione dei consumi. Si apre la riflessione su un tetto per calmierare i prezzi dell'energia elettrica, ma il modello spagnolo non è replicabile

Pubblicità

sole24ore : Gas, impennata dei prezzi con i tagli di Mosca. Italia verso lo «stato di allerta» - sole24ore : Dopo il taglio alle forniture di gas russo, Italia verso lo «stato di allarme» - CarloStagnaro : RT @Radio1Rai: #Gas e guerra. Dopo i tagli della Russia ai flussi verso i Paesi europei e i rincari, l'Italia valuta lo stato d'allarme. Ca… - mariarosa_t : RT @dottorbarbieri: ?? Attesa per la prossima settimana la riunione del Comitato emergenza gas (MITE) per la valutazione su possibile aument… - antoniosalento : RT @dottorbarbieri: ?? Attesa per la prossima settimana la riunione del Comitato emergenza gas (MITE) per la valutazione su possibile aument… -