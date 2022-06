Startup | innovazione italiana passa dal fintech con Soldo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 giugno 2022) Roma, 17 giu. (Labitalia) - Parte oggi la nuova iniziativa di, la principale piattaforma europea per la gestione ed automazione delle spese, che promuove lo sviluppo delle start-up italiane: obiettivo dell'iniziativa, fortemente voluta da Carlo Gualandri, imprenditore seriale tra i più apprezzati a livello internazionale, è un sostegno concreto alla crescita di tutte leinnovative (https://.com) basate sul territorio italiano con meno di 4M€ di funding, che potranno beneficiare del piano dedicatoPro, a canone zero. Il pianoPro è riservato a tutte le start up che rispetteranno i requisiti richiesti: ognuna potrà raccontarsi all'interno del nuovo box 'Parlaci di te' esprimendo la propria idea di business, il vantaggio ...