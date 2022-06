Star Wars: il piano di Reva ha senso? Spiego perché non aveva alternative (Di venerdì 17 giugno 2022) Star Wars. Nella Parte V della serie tv Obi-Wan Kenobi di Disney+ è stato svelato il reale piano della Terza Sorella Reva. Non era realmente interessata al ruolo di Grande Inquisitore. Il suo obiettivo non era quello di ottenere il potere, ma di uccidere Darth Vader. Il Signore dei Sith aveva ucciso la sua famiglia Leggi su starwarsnews (Di venerdì 17 giugno 2022). Nella Parte V della serie tv Obi-Wan Kenobi di Disney+ è stato svelato il realedella Terza Sorella. Non era realmente interessata al ruolo di Grande Inquisitore. Il suo obiettivo non era quello di ottenere il potere, ma di uccidere Darth Vader. Il Signore dei Sithucciso la sua famiglia

