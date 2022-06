Spalletti stregato da Gaetano, il giocatore può giocare in tre ruoli (Di venerdì 17 giugno 2022) Gianluca Gaetano avrebbe già conquistato il tecnico del Napoli Luciano Spalletti. Gianluca Gaetano potrebbe vestire la maglia azzurra durante la prossima stagione. Il quotidiano il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 17 giugno 2022) Gianlucaavrebbe già conquistato il tecnico del Napoli Luciano. Gianlucapotrebbe vestire la maglia azzurra durante la prossima stagione. Il quotidiano il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Pubblicità

MarekNapoli : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Gaetano ha stregato Luciano Spalletti, può essere un jolly per tre ruoli - cn1926it : Da oggetto misterioso a nuovo fulcro del #Napoli: #Gaetano ha stregato #Spalletti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Gaetano ha stregato Luciano Spalletti, può essere un jolly per tre ruoli - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Gaetano ha stregato Luciano Spalletti, può essere un jolly per tre ruoli - susydigennaro : RT @napolimagazine: IL MATTINO - Gaetano ha stregato Luciano Spalletti, può essere un jolly per tre ruoli -