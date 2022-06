Pubblicità

lemurinviaggio : RT @LucaPery: Una città costruita sull'orlo di un burrone dove nacque la corrida. Sto parlando di Ronda. - vidoiltiro : RT @LucaPery: Una città costruita sull'orlo di un burrone dove nacque la corrida. Sto parlando di Ronda. - Frankf1842 : RT @fanpage: “L’ultima cosa di cui abbiamo bisogno sono comizi vergognosi e inaccettabili come quello di Giorgia Meloni in Andalusia”. http… - cittameridiane : RT @LucaPery: Una città costruita sull'orlo di un burrone dove nacque la corrida. Sto parlando di Ronda. - LucaPery : Una città costruita sull'orlo di un burrone dove nacque la corrida. Sto parlando di Ronda. -

Nuovo passaggio elettorale con alto peso specifico in: domenica si vota infatti in, la comunità autonoma più popolosa del Paese (quasi 8,5 milioni di abitanti). Una sfida complicata per il Partito Socialista del premier Pedro Sánchez, ...... tra l'altro, aveva sottolineato: "Nel suo discorso per la candidata di Vox inc'erano ... ma "non bastano quattro rantoli rancorosi, urlati su un palco in, per nascondere il fatto che ... Spagna: Andalusia al voto, prova a rischio per Sánchez - Europa (ANSA) - MADRID, 17 GIU - Nuovo passaggio elettorale con alto peso specifico in Spagna: domenica si vota infatti in Andalusia, la comunità ...Qualche giorno dopo il comizio per Vox in Andalusia Letta aveva criticato con decisione la ... Ma in realtà la polemica per i toni e i contenuti usati in Spagna era già scoppiata dopo una intervista ...