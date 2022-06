“Sono alla quinta settimana e ho perdite rosa | cosa significano?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 17 giugno 2022) Salve dottoressa, ho fatto il test di gravidanza ed è positivo e le beta stanno crescendo. Dovrei essereo sesta. Io in realtà non ho nessun sintomo della gravidanza e anzi è già la seconda volta che quando vado in bagno noto delleseguite da striature marroni, quando mi pulisco con la carta igienica. È normale? A breve avrò la visita col mio ginecologo ma non mi sento affatto tranquilla. La ringrazio. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.