Soldi e futuro | Stipendio medio italiano fa ridere l'Europa (Di venerdì 17 giugno 2022) Lo Stipendio medio generale italiano è di 29.278 euro l'anno. Lo rivela il Sole 24 ore con la sua indagine annuale. Tale cifra si colloca ben al di sotto della media Ocse. In pratica abbiamo a che fare con il valore medio più basso fra tutti i Paesi sviluppati (le cosiddette nazioni avanzate). E c'è di più… Siamo l'unico Paese europeo in cui gli stipendi non crescono da più di vent'anni… Il livello di retribuzione più basso tra i Paesi avanzati è un indice davvero preoccupante. Il significato? L'Italia è un Paese che non cresce, destinato a invecchiare precocemente e, nella peggiore delle ipotesi, a spopolarsi. Le cause sono note. Ma la politica non ha la forza o il coraggio di intervenire. Quanto si guadagna in media in Italia? (Pixabay) – www.curiosauro.itA quanto ammonta lo Stipendio ...

