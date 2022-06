Skriniar sempre più vicino al PSG | De Vrij verso il Chelsea | scelto il nome dei sostituti

Pubblicità

Glongari : Conferme sulla forte volontà del #PSG di cercare l’assalto a Milan #Skriniar. Contatti diretti tra le società in at… - peppe_pellone : @atta1908 si ma noi senza bastoni abbiamo fatto già 6/7 partite quest'anno , senza Skriniar non giochiamo da due an… - OFFICIALFAMEL2 : @settecoppeotto @cesololinter194 O dopo skriniar c'è sempre lautaro, volendo - davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Skriniar sempre più vicino al #PSG, #DeVrij verso il #Chelsea: scelto il nome dei sostituti - Pall_Gonfiato : #Skriniar sempre più vicino al #PSG, #DeVrij verso il #Chelsea: scelto il nome dei sostituti -

L'attaccante belga èpiù vicino al ritorno in nerazzurro e oggi potrebbe essere la giornata ... Psg suSecondo quanto evidenziato dal giornale, i club si incontreranno a metà strada: ......evidenziato anche da Calciomercato.it nelle scorse ore il centravanti belga classe 1993 è... Il Chelsea inoltre guarda anche ad alcuni big di casa Inter, daa Bastoni e Dumfries, in ...L'Inter attende l'offerta giusta per Skriniar: la trattativa con il PSG è nel vivo e anche il giocatore non rifiuterebbe la destinazione ...Il PSG non ha ancora formulato l’offerta giusta, ma in viale della Liberazione c’è la convinzione che presto i francesi arriveranno a soddisfare le richieste. Per Skriniar servono 80 milioni di euro, ...