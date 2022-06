Situazione Gas in Italia: il comunicato di Eni e gli interrogativi sul futuro (Di venerdì 17 giugno 2022) Per paesi come l'Italia la Situazione gas rappresenta un tema molto delicato. Lo era dall'inizio della guerra in Ucraina, lo è di più adesso in una fase dove la Russia riduce le forniture. L'ultimo aggiornamento è arrivato direttamente dall'Eni. Sul suo sito ufficiale è apparso un comunicato scarno, ma che offre la descrizione della Situazione dal punto di vista numerico. Situazione gas: il comunicato di Eni «A fronte - si legge nella comunicazione del 17 giugno - di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 mln di metri cubi, Gazprom ha comunicato che fornirà solo il 50% di quanto richiesto». Un aggiornamento che resta sulla falsa riga di quanto avvenuto negli ultimi giorni, in cui ad esempio la Germania aveva dovuto fare i conti con una ... Leggi su ultimora.news (Di venerdì 17 giugno 2022) Per paesi come l'lagas rappresenta un tema molto delicato. Lo era dall'inizio della guerra in Ucraina, lo è di più adesso in una fase dove la Russia riduce le forniture. L'ultimo aggiornamento è arrivato direttamente dall'Eni. Sul suo sito ufficiale è apparso unscarno, ma che offre la descrizione delladal punto di vista numerico.gas: ildi Eni «A fronte - si legge nella comunicazione del 17 giugno - di una richiesta giornaliera di gas da parte di Eni pari a circa 63 mln di metri cubi, Gazprom hache fornirà solo il 50% di quanto richiesto». Un aggiornamento che resta sulla falsa riga di quanto avvenuto negli ultimi giorni, in cui ad esempio la Germania aveva dovuto fare i conti con una ...

