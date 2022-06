Simone Montedoro | la malattia mortale che gli ha cambiato la vita | oggi come sta

Leggi su ildemocratico

(Di venerdì 17 giugno 2022) Unadecisamente critica quella cheha affrontato. Ecco cosa ha vissuto l’attore di così particolare Non è stato per nulla facile persuperare la rottura con Manuela Arcuri, periodo a cui si è accodata un’altra terribile notizia che riguarda il suo stato di salute. Ma che cosa ha scoperto l’attore? È riuscito a superare tutto? Vediamo di sbrogliare al matassa. In molti ricordanomolto più semplicemente con il nome del Capitano dei Carabinieri, Giulio Tommasi. Un ruolo molto importante, che ha ricoperto nella serie tv Don Matteo. Ed è grazie a questo suo lavoro che è riuscito ad ottenere altre opportunità, le quali gli hanno permesso di essere presente in diversi altri ...