Siena accoglie la 1000 Miglia per il pranzo della terza tappa (Di venerdì 17 giugno 2022) Siena, 17 giu. - (Adnkronos) - Siena ha accolto la 1000 Miglia 2022 con uno spettacolo mozzafiato. Dopo una ragnatela di vie cittadine strette e tortuose, alle 12:15 gli equipaggi sono approdati nella spettacolare Piazza del Campo. Davanti ai loro occhi si è spalancata la visuale di una delle piazze più belle d'Italia. In quello che tradizionalmente è il regno del Palio delle Contrade, le auto storiche hanno sostato per il pranzo, che si è tenuto in Piazza Mercato nei pressi dell'area del "Tartarugone". Oltre alle carrozzerie sgargianti delle vetture, il Campo è stato colorato dal tricolore, un omaggio all'italianità e al mito della Freccia Rossa. Le Prove Cronometrate che hanno preceduto l'arrivo in Piazza del Campo assegneranno il Trofeo Città di Siena.

