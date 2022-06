Siccità | Pistoia ed Empoli firmano ordinanze | “Limitare l’uso di acqua potabile per fini non domestici fino al 30 settembre”

Pubblicità

Nazione_Pistoia : 'Allarme siccità, usate l’acqua solo in casa' - CMezzanego : RT @flash_meteo: #toscana #siccità #wikiclima #drought #climate le piogge a Firenze dal 1 gennaio al 15 giugno nel passato. Il 2022 è al qu… - ilovepisa : RT @flash_meteo: #toscana #siccità #wikiclima #drought #climate le piogge a Firenze dal 1 gennaio al 15 giugno nel passato. Il 2022 è al qu… - erminim77 : RT @flash_meteo: #toscana #siccità #wikiclima #drought #climate le piogge a Firenze dal 1 gennaio al 15 giugno nel passato. Il 2022 è al qu… - Gattorazio1 : RT @flash_meteo: #toscana #siccità #wikiclima #drought #climate le piogge a Firenze dal 1 gennaio al 15 giugno nel passato. Il 2022 è al qu… -

Il Fatto Quotidiano

Oggi l'ordinanza del Comune dopo la raccomandazione dell'Autorità idrica toscana. Intanto il caldo porta grandine e danni in ...... in caso diprolungata, solo in quelle aree non collegate all''autostrada dell'acqua'. Si tratta di alcune frazioni di Dicomano, delle aree collinari die di alcune di Quarrata e ... Siccità, Pistoia ed Empoli firmano ordinanze: “Limitare l’uso di acqua potabile per fini non…