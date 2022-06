Siccità, l'altra crisi. Coldiretti: 'L'agricoltura al Nord è in ginocchio, stimati danni per 2 miliardi di euro' (Di venerdì 17 giugno 2022) Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per Piemonte, Veneto, Emilia - Romagna, Abruzzo, Puglia e Calabria: la Siccità è diventata la calamità più rilevante per l'agricoltura italiana con danni stimati ... Leggi su globalist (Di venerdì 17 giugno 2022) Dalla Lombardia alla Sicilia, passando per Piemonte, Veneto, Emilia - Romagna, Abruzzo, Puglia e Calabria: laè diventata la calamità più rilevante per l'italiana con...

Pubblicità

SoniaLaVera : RT @valy_s: Guerra in #Ucraina… #Covid19 che “rialza la testa” (??)… e ora #Gruber ci annuncia l’altra grave crisi di questi giorni: La sic… - orizzonte_oriz : RT @valy_s: Guerra in #Ucraina… #Covid19 che “rialza la testa” (??)… e ora #Gruber ci annuncia l’altra grave crisi di questi giorni: La sic… - aspettaaspetta : RT @valy_s: Guerra in #Ucraina… #Covid19 che “rialza la testa” (??)… e ora #Gruber ci annuncia l’altra grave crisi di questi giorni: La sic… - mauri48aho : RT @valy_s: Guerra in #Ucraina… #Covid19 che “rialza la testa” (??)… e ora #Gruber ci annuncia l’altra grave crisi di questi giorni: La sic… - MaurizioGabell1 : RT @valy_s: Guerra in #Ucraina… #Covid19 che “rialza la testa” (??)… e ora #Gruber ci annuncia l’altra grave crisi di questi giorni: La sic… -