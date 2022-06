Siccità, la situazione è drammatica ma le azioni dei governi finora sono state insufficienti (Di venerdì 17 giugno 2022) La giornata per la lotta alla Siccità arriva in un momento nel quale evidentemente la situazione anche nel nostro paese è drammatica, con fiumi, primo fra tutti il Po, al loro livello minimo ancora prima dell’inizio dell’estate. Ora come sempre si grida all’emergenza, ed i danni per gli agricoltori e per le persone che vivono nelle zone inaridite, saranno grandi e devastanti. Da anni mi impegno nella promozione di iniziative che possano rallentare se non invertire i danni dei cambiamenti climatici che, come ormai sappiamo, sono causati dall’attività umana sul nostro unico fragile pianeta. I governi, e quello italiano non può essere purtroppo escluso da questi, hanno ultimamente espresso preoccupazione e fatto dichiarazioni in merito, dichiarando la volontà di agire in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) La giornata per la lotta allaarriva in un momento nel quale evidentemente laanche nel nostro paese è, con fiumi, primo fra tutti il Po, al loro livello minimo ancora prima dell’inizio dell’e. Ora come sempre si grida all’emergenza, ed i danni per gli agricoltori e per le persone che vivono nelle zone inaridite, saranno grandi e devastanti. Da anni mi impegno nella promozione di iniziative che possano rallentare se non invertire i danni dei cambiamenti climatici che, come ormai sappiamo,causati dall’attività umana sul nostro unico fragile pianeta. I, e quello italiano non può essere purtroppo escluso da questi, hanno ultimamente espresso preoccupazione e fatto dichiarin merito, dichiarando la volontà di agire in ...

