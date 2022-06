Siccità, il presidente del Piemonte Cirio: “Stato di emergenza grave sull’agricoltura. Istituito tavolo di crisi permanente” (Di venerdì 17 giugno 2022) “La situazione in Piemonte è sotto controllo per quanto riguarda l’acqua potabile, abbiamo uno Stato di emergenza molto grave per l’agricoltura. Abbiamo 170 comuni che hanno già fatto ordinanze di uso consapevole dell’acqua e 10 casi in cui c’è Stato il razionamento notturno”. Così Alberto Cirio, governatore del Piemonte dopo aver fatto il punto sull’emergenza Siccità. “La situazione è sotto controllo ma impone la dichiarazione dello Stato d’emergenza da parte dello Stato e del Governo”, aggiunge Cirio, sottolineando che così ci potranno essere anche ristori per gli agricoltori. Intanto la Regione ha Istituito “un tavolo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “La situazione inè sotto controllo per quanto riguarda l’acqua potabile, abbiamo unodimoltoper l’agricoltura. Abbiamo 170 comuni che hanno già fatto ordinanze di uso consapevole dell’acqua e 10 casi in cui c’èil razionamento notturno”. Così Alberto, governatore deldopo aver fatto il punto sull’. “La situazione è sotto controllo ma impone la dichiarazione dellod’da parte delloe del Governo”, aggiunge, sottolineando che così ci potranno essere anche ristori per gli agricoltori. Intanto la Regione ha“undi ...

