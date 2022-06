Siccità, Cirio: “In 170 comuni del Piemonte acqua solo per uso alimentare. Portata del Po a meno 72 per cento. Necessario stato di calamità naturale” (Di venerdì 17 giugno 2022) “Al momento in Piemonte sono 170 i comuni con ordinanze adottate o in corso di adozione sull’uso consapevole dell’acqua potabile, cioè finalizzato agli scopi alimentari, e di limitazione o divieto di usi impropri e 10, concentrati nel Novarese, quelli che hanno dovuto ricorrere all’interruzione notturna della fornitura”. Lo dice Alberto Cirio, presidente della Regione, che si unisce così alla lista di governatori (locali e regionali) preoccupati per le condizioni del territorio, senza acqua da mesi. “Al momento la situazione è sotto controllo per quanto riguarda gli usi civili dell’acqua potabile, ma abbiamo uno stato di emergenza molto grave per l’agricoltura”, ha sottolineato. In ogni caso, il Piemonte “registra una crisi idrica peggiore di quella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) “Al momento insono 170 icon ordinanze adottate o in corso di adozione sull’uso consapevole dell’potabile, cioè finalizzato agli scopi alimentari, e di limitazione o divieto di usi impropri e 10, concentrati nel Novarese, quelli che hanno dovuto ricorrere all’interruzione notturna della fornitura”. Lo dice Alberto, presidente della Regione, che si unisce così alla lista di governatori (locali e regionali) preoccupati per le condizioni del territorio, senzada mesi. “Al momento la situazione è sotto controllo per quanto riguarda gli usi civili dell’potabile, ma abbiamo unodi emergenza molto grave per l’agricoltura”, ha sottolineato. In ogni caso, il“registra una crisi idrica peggiore di quella ...

