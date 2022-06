Si svolgerà a Napoli, durante la Shipping Week, il Forum delle Guardie Costiere del Mediterraneo (Di venerdì 17 giugno 2022) Si terrà a Napoli, nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 1° ottobre prossimi, la X edizione del Forum delle Funzioni di Guardia Costiera del Mediterraneo (MedCGFF), promossa dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera con il supporto della Direzione Marittima della Campania, su mandato e co-finanziato dalla Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE) della Commissione Europea. L’importante consesso internazionale si svolgerà presso la Stazione marittima del Capoluogo campano, in concomitanza con la Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello Shipping e della cultura del mare, in programma a Napoli dal 26 settembre al 1° ottobre 2022. Organizzare ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 giugno 2022) Si terrà a, nel periodo compreso tra il 29 settembre e il 1° ottobre prossimi, la X edizione delFunzioni di Guardia Costiera del(MedCGFF), promossa dal Comando Generale del CorpoCapitanerie di porto – Guardia Costiera con il supporto della Direzione Marittima della Campania, su mandato e co-finanziato dalla Direzione Generale per gli Affari Marittimi e la Pesca (DG MARE) della Commissione Europea. L’importante consesso internazionale sipresso la Stazione marittima del Capoluogo campano, in concomitanza con la Naples, la settimana internazionale delloe della cultura del mare, in programma adal 26 settembre al 1° ottobre 2022. Organizzare ...

