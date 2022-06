Si modificava il viso per sembrare più giovane e faceva videochiamate hard con 12enni | arrestato insegnante di 50 anni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 giugno 2022) Un’altra storia che fa venire i brividi, un’altra storia che ci fa pensare di vivere in un mondo così ‘malato’ che la speranza che le cose possano migliorare si fa sempre più piccola. Era sicuramente un bravo ‘attore’. La mattina sapeva come gestire i suoi bimbi della scuola. Li studiava, li controllava e chissà cos’altro immaginava. Poi di pomeriggio si trasformava in una delle persone più crudeli e più malvage che possano esistere. Leggi anche: 49 enne adesca minorenne online e la stupra: dopo ottoarriva la sentenza La storia Nel pomeriggio preparava il suo ‘piano di studio‘. Ben diverso da quello che un’dovrebbe seguire. Apriva il suo computer, la sua webcam e adescava ragazzine di 12, 13 e 14. L’uomo di 50diventava un mostro. E non sivedere neanche con il suo ...