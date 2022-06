“Sì, è finita davvero”. La bella della tv conferma la rottura: “E ora cerca un nuovo fidanzato” (Di venerdì 17 giugno 2022) Roberta Morise, addio con Giulio Fratini. Se n’era parlato con insistenza nei giorni scorsi, anche se conferme non ce n’erano state da parte dei diretti interessati. Ma ora è arrivata pure quella con frasi molto chiare, che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Nel corso del programma televisivo che sta conducendo insieme al collega Tinto, è uscito fuori l’argomento sentimentale ed ecco che sono arrivate parole che hanno confermato di fatto che la relazione sia ormai naufragata. Roberta Morise, addio con Giulio Fratini ormai ufficiale. Mentre soltanto alcuni giorni fa ha dovuto salutare per l’ultima volta la sua adorata cagnolina: “Sono una grande appassionata di cani. La mia Jolie ha vissuto con me 16 anni, ero molto legata a lei e mi ha lasciato da poco”. Un dolore davvero devastante per la donna, che indubbiamente non sta vivendo il ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 giugno 2022) Roberta Morise, addio con Giulio Fratini. Se n’era parlato con insistenza nei giorni scorsi, anche se conferme non ce n’erano state da parte dei diretti interessati. Ma ora è arrivata pure quella con frasi molto chiare, che non lasciano spazio ad altre interpretazioni. Nel corso del programma televisivo che sta conducendo insieme al collega Tinto, è uscito fuori l’argomento sentimentale ed ecco che sono arrivate parole che hannoto di fatto che la relazione sia ormai naufragata. Roberta Morise, addio con Giulio Fratini ormai ufficiale. Mentre soltanto alcuni giorni fa ha dovuto salutare per l’ultima volta la sua adorata cagnolina: “Sono una grande appassionata di cani. La mia Jolie ha vissuto con me 16 anni, ero molto legata a lei e mi ha lasciato da poco”. Un doloredevastante per la donna, che indubbiamente non sta vivendo il ...

Pubblicità

LennyBusker3 : #Tehran stagione 2 è finita ieri Alcune cose che racconta sono accadute davvero di recente Ignoro se sia stata s… - cutenarcxssist : questa è la prima volta che non penso 'potevo fare di meglio' forse perché quest'anno scolastico l'ho dovuto affron… - villanelle067 : stanno davvero incolpando kit harington per come era finita la serie con l'ottava stagione. - chocofr0g : scusate il rant ma ho davvero realizzato che mi ero fatta troppi castelli di sabbia e ora sto aprendo gli occhi e o… - Isabella_tos : @AmirKhamsei @luciodigaetano Per quel che mi riguarda dirò sempre la mia, dopo la responsabilità delle decisioni pa… -