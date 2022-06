Shakira e Piqué erano una coppia aperta: “Nessun tradimento, aperti da almeno tre anni” (Di venerdì 17 giugno 2022) Shakira e Piqué si sono lasciati dopo più di dieci anni di storia e due figli concepiti. Inizialmente si era parlato di corna con tanto di amante fissa e chat piccanti. La pietra dello scandalo sarebbe stata una cameriera ventiduenne conosciuta in un ristorante spagnolo, tale “C.C.”, descritta come bionda e prosperosa. Ora però la storia prende tutt’altra piega perché la cameriera spagnola non sarebbe un vero e proprio tradimento, dato che i due vivevano da anni in una coppia aperta. “Ad aggiungere l’ennesimo tassello a questa storia intricata è stato il giornalista spagnolo José Antonio Aviles nel corso del programma Viva la Vida. – Si legge su FanPage – “Citando fonti “molto, molto vicine a Piqué”, l’uomo ha raccontato che il calciatore sarebbe ... Leggi su biccy (Di venerdì 17 giugno 2022)si sono lasciati dopo più di diecidi storia e due figli concepiti. Inizialmente si era parlato di corna con tanto di amante fissa e chat piccanti. La pietra dello scandalo sarebbe stata una cameriera ventiduenne conosciuta in un ristorante spagnolo, tale “C.C.”, descritta come bionda e prosperosa. Ora però la storia prende tutt’altra piega perché la cameriera spagnola non sarebbe un vero e proprio, dato che i due vivevano dain una. “Ad aggiungere l’ennesimo tassello a questa storia intricata è stato il giornalista spagnolo José Antonio Aviles nel corso del programma Viva la Vida. – Si legge su FanPage – “Citando fonti “molto, molto vicine a”, l’uomo ha raccontato che il calciatore sarebbe ...

Separazione da Shakira. Gerard Piqué già di nuovo innamorato. Appena due settimane dopo la rottura con la cantante Shakira, Gerard Piqu sarebbe gi impegnato in una nuova relazione. Difensore, affarista, scapolo d'oro, uomo sotto inchiesta: chi è davvero Pique 'Xavi non considera Piqué'. Titolo di apertura del quotidiano sportivo catalano Sport dei giorni scorsi, seguito a pagina 23 - da un epitaffio: 'Xavi condanna Piqué'. E altre mazzate: problemi fisici, vita poco professionale, contratto biennale pesantissimo, nessuna possibilità di vendita visti i suoi 35 anni. Come ti demolisco una bandiera in tre pagine. ... Tiscali Appena due settimane dopo la rottura con la cantante, Gerard Piqu sarebbe gi impegnato in una nuova relazione.'Xavi non considera'. Titolo di apertura del quotidiano sportivo catalano Sport dei giorni scorsi, seguito a pagina 23 - da un epitaffio: 'Xavi condanna'. E altre mazzate: problemi fisici, vita poco professionale, contratto biennale pesantissimo, nessuna possibilità di vendita visti i suoi 35 anni. Come ti demolisco una bandiera in tre pagine. ... Shakira-Piquè l'addio è ufficiale 'rispetto per bene dei figli'