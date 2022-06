Sgarbi: “Evola artista grande come Kandinskij. Perché è stato oscurato”. Grande mostra al Mart (Di venerdì 17 giugno 2022) Al Mart di Rovereto, aperta fino al 18 settembre c’è una Grande mostra dedicata a “Julius Evola. Lo spirituale nell’arte “(a cura di Beatrice Avanzi e Giorgio Calcara). L’iniziativa è di Vittorio Sgarbi. Solo a lui – commenta Libero– poteva riuscire “l’impresa”: portare in una rassegna rivolta al Grande pubblico le opere dadaiste del pensatore “maledetto”, oscurato dalla cultura ufficiale. Il critico d’arte mette infatti in correlazione alla mostra su Evola la coeva mostra di Banksy a Trento, artista «mainstream», popolare, “di moda”; portatore di istanze – la critica alla società dei consumi- “molto condivise da un’umanità che procede per ovvietà”. Ecco, dice ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Aldi Rovereto, aperta fino al 18 settembre c’è unadedicata a “Julius. Lo spirituale nell’arte “(a cura di Beatrice Avanzi e Giorgio Calcara). L’iniziativa è di Vittorio. Solo a lui – commenta Libero– poteva riuscire “l’impresa”: portare in una rassegna rivolta alpubblico le opere dadaiste del pensatore “maledetto”,dalla cultura ufficiale. Il critico d’arte mette infatti in correlazione allasula coevadi Banksy a Trento,«mainstream», popolare, “di moda”; portatore di istanze – la critica alla società dei consumi- “molto condivise da un’umanità che procede per ovvietà”. Ecco, dice ...

I colori proibiti di Evola Ci voleva uno spirito libero e spregiudicato come Vittorio Sgarbi per ospitare al Mart di Rovereto fino a settembre una gran bella mostra sull'autore più proibito d'Italia: Julius Evola. Una mostra in sordina, intitolata Lo spirituale nell'arte e dedicata al ... Da Alex Katz a Banksy, tutte le mostre del Mart ... da quasi tre anni sotto la guida di Vittorio Sgarbi, continua a regalare sorprese, dalle grandi ... il Mart fruga nelle vicende artistiche del filosofo, pittore, poeta, scrittore Julius Evola dopo un ...