Serie A: il Palermo vola di nuovo… e la holding del Manchester City potrebbe comprarlo (Di venerdì 17 giugno 2022) 2022-06-16 13:41:33 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: En domenica, davanti a più di 30.000 spettatori, il palermitano battere Padova 1-0. Completò così un Play Off quasi perfetto (6 vittorie e 2 pareggi) e completò la lista delle promosse in Serie B 2022/23: Bari, Modena, SdTirol… e loro. I siciliani 'tornano' dopo il fallimento del 2019 e aggiungono due promozioni in tre stagioni. L'aquila rosea di Sicilia vola di nuovo. Nel 2019 si è conclusa l'"era Zamparini". Il Palermo, titolare in Serie A negli ultimi decenni, è stato definitivamente sepolto dopo diverse coltellate dirette al cuore. Prima la discesa in Serie B anni fa… poi il fallimento e l'abbandono. Espulso dalla FIGC, lo storico Palermo (e il suo scudetto) è scomparso per far posto alla ...

