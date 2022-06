Serena Rossi: “Sono stata lontana da mio figlio”. I motivi dietro la scelta (Di venerdì 17 giugno 2022) Il successo e la fama comportano grandi sacrifici. Lo sa bene Serena Rossi, reduce dalle riprese della seconda stagione di Mina Settembre per le quali ha dovuto separarsi dal suo figlio per 135 giorni. L’attrice partenopea ha voluto raccontarlo in una lunga intervista a Corriere della Sera, al quale ha anche rivelato come sia cambiato (in meglio) il loro rapporto, insieme a quello del bambino con il padre Davide Devenuto. Serena Rossi, perché ha dovuto separarsi da Diego Non poteva rinunciare. Serena Rossi ha dunque fatto i bagagli e si è trasferita a Napoli per girare le nuove puntate di Mina Settembre, serie amatissima di Rai1 e pronta a occupare i palinsesti autunnali. Una scelta difficile, la sua, per la quale ha dovuto separarsi dalla famiglia per ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 giugno 2022) Il successo e la fama comportano grandi sacrifici. Lo sa bene, reduce dalle riprese della seconda stagione di Mina Settembre per le quali ha dovuto separarsi dal suoper 135 giorni. L’attrice partenopea ha voluto raccontarlo in una lunga intervista a Corriere della Sera, al quale ha anche rivelato come sia cambiato (in meglio) il loro rapporto, insieme a quello del bambino con il padre Davide Devenuto., perché ha dovuto separarsi da Diego Non poteva rinunciare.ha dunque fatto i bagagli e si è trasferita a Napoli per girare le nuove puntate di Mina Settembre, serie amatissima di Rai1 e pronta a occupare i palinsesti autunnali. Unadifficile, la sua, per la quale ha dovuto separarsi dalla famiglia per ...

Pubblicità

DailyNews79 : Serena Rossi: “135 giorni lontana da mio figlio; nozze saltate? Ora parlo io” - Gossip e TV - PAOLANURNBERG : Se penso che nel 2007 a Baghdad avevo incontrato una militare Usa che aveva lasciato a casa una bambina di pochi me… - SLN_Magazine : 'Pellicola d'Oro' per Gassmann, Giallini, Giovinazzo e Serena Rossi. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - Princessofia110 : RT @Corriere: Giuseppe Zeno, come nacque la storia con Margaret Madé e gli altri sei segreti dell’attore - Corriere : Serena Rossi: «Quando ho detto a mio figlio “Mamma starà via tanti mesi”» -