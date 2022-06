Sequestrati 500mila euro a ex dirigente comunale condannato

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Avrebbe intascato mazzette in cambio di appalti pubblici: un sequestro preventivo da oltre mezzo milione diè stato notificato ai danni di un’exdel Comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, lo scorso maggio sciolto tra l’altro per infiltrazioni mafiose. La Guardia di Finanza del gruppo oplontino ha dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo di beni per 536.382,72, emesso dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della locale Procura, nei confronti dell’exdell’ufficio tecnicoNunzio Ariano, della moglie e dei tre figli, in ordine al reato di trasferimento fraudolento di valori. L’uomo, coinvolto in presunte vicende corruttive (per una è stato giàin ...